В Антарктиде расположена нейтринная обсерватория IceCube, которая исследует космические нейтрино. IceCube использует огромный объем льда в качестве детектора, улавливая излучение Вавилова-Черенкова от взаимодействия нейтрино с молекулами воды замороженной воды. Российские ученые на момент 2021 года тоже принимали участие в исследованиях нейтрино в Антарктиде в проекте ANITA.

Ученые в Антарктиде нашли необычные радиоволны, сила которых позволила им преодолеть толщу местного льда и более глубоких и трудных для преодоления скальных пород. И согласно публикации журнала Physical Review Letters, странные радиосигналы увидела специализированная импульсная переходная антенна.

Так на первом этапе цель группы исследователей заключалась в обнаружении и расшифровке сигналов, идущих в направлении Земли. Для этого на высоту около 40 километров поднимались специальные шары, предназначенные исследования событий, происходящих во Вселенной. А сама Антарктида как место для экспериментов, была выбрана из-за отсутствия помех от радиоволн.





По одной из версий нейтрино генерируют квазары





Так, по рассказам доцента американского университета из штата Пенсильвания Стефанн Виссел, когда ученые искали нейтрино, то случайным образом смогли засечь необычные радиоволны. Странность же радиосигналов заключалась в том, что вряд ли какая-то радиоволна способна преодолеть тысячи км. скальной породы, однако же это произошло.

Виссел не может дать конкретного ответа на вопрос, почему нейтрино в таких условиях удалось обнаружить.





Проект "Ледяной Куб" для изучения нейтрино в Антарктике

И как резюмировала доцент физики, астрономии и астрофизики, уникальность нейтрино в том, что будучи найденными и идентифицированными, микрочастицы позволяют исследователям заглянуть в тайны космических событий, до которых на данный момент не дотянуться даже при помощи самых передовых космических телескопов, не говоря уже о наземных.

В конечном счете появилось предположение, что обнаруженные нейтрино могут быть той самой черной материей, но данная версия пока лишь поверхностная и требует серьезных доказательств.