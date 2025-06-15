На этой неделе стало известно об изменении поставок на Украину, согласно которым вместо 20 тыс. зенитных ракет Украина ничего не получит. По данным Хегсета, зенитные боеприпасы нужнее американским военным на Ближнем Востоке.

Пит Хегсет как руководитель Пентагона в новой вашингтонской администрации, подтвердил, что специалисты Соединенных Штатов перебросили часть систем противоборства дронам с земель Украины в регион Ближнего Востока.

Как пояснил глава национального оборонного ведомства на слушании перед конгрессменами, ему был задан вопрос о вывозе с территории украинского государства комплексов противодействия БПЛА на территорию БВ. И высший военный чиновник ответил утвердительно. Как резюмировал Хегсет, в США хотят задействовать все возможные средства для усиления защиты в стремительно экскалирующем регионе. Такие слова завил Хегсет в рамках интервью журналистам канала Fox News.





Отметим, что ранее вышла публикация за авторством корреспондентов The War Zone, указавших, что Североамериканское государство вывезло часть комплексов ПВО на земли Ближнего Востока. Но на слушаниях на Капитолийском холме Хегсет не стал акцентировать, какие системы были передислоцированы. Но в ходе консультаций с экспертами работники американской прессы больше чем уверены, что перемещенными оказались управляемые боеприпасы APKWS II, способные кинетической и взрывной энергией уничтожить воздушные дроны.

Благодаря разумному подходу, заключающемуся в оснащении продвинутыми лазерными сенсорами дешевых неуправляемых ракет Hydra 70, последние из боеприпасов более низкого класса превращаются в снаряд, эффективный для нейтрализации современных воздушных угроз. Так, по расчетам экспертов отечественного ТГ-канала «Военный осведомитель», стоимость одного выстрела APKWS стоит порядка 50 тыс. долларов. А запуск дрона типа иранского «Шахеда» обходится Тегерану в 100 тыс.