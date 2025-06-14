Иранские специалисты уверены, что такую масштабную массированную атаку ЦАХАЛ вряд ли провернул в одиночку.

Иранские власти связались с чиновниками Соединенных Штатов, Франции и Великобритании и уведомили последних, что потенциальная помощь со стороны этих трёх государств Израилю с самой высокой вероятностью вызовет атаки на объекты, где будут присутствовать представители данных стран. Такую новостную заметку разместили журналисты ИА Mehr.

В публикации подчеркивается, что власти Ирана разослали уведомления вышеперечисленным странам о том, что нет причин отказаться от военного ответа в сторону Израиля за его атакующие действия на территорию исламской республики. Поэтому представители вооруженных сил Ирана атакуют уже своими масштабными ударами земли Израиля.









Как указано в государственном уведомлении исламской республики, любое государство подвергнется воздействию иранских ВС: военные базы и зоны размещения, расположенные в Персидском заливе и в Красном море, где будут присутствовать иностранные военные специалисты.

Несколько ранее Fars разместило новость, что Иран не откажется от продолжения ударов по Израилю и может их расширить по военным базам США, находящихся в регионе БВ.