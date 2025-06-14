По версии израильской стороны, для атаки Ирана самолеты ЦАХАЛ использовали нейтральное воздушное пространство, не залетая в небо исламской республики.

Вчера ряд иранских медиа выпустил сообщение о том, что противовоздушная оборона исламской республики успешно атаковала два борта F-35I, принадлежащих израильским военно-воздушным силам. Соответствующий снимок был загружен в минувшую пятницу, на котором отчетливо видна поверженная хвостовая часть американского истребителя 5-го поколения. Но в субботу ряд авиационных экспертов и специалистов по компьютерной графике убедились, что свежая фотография якобы со сбитым израильским F-35 Адир представляет собой плод творчества нейросети, а не настоящее изображение.









Прокомментировали событие и пользователи сети, подчеркнувшие ряд крупных недостатков «снимка». Так на фото нет крыла, где оно должно находиться. Тем более, если крыло было значительно повреждено при взрыве или при столкновении борта с земной поверхностью, должны были быть обнаружены обломки крыльевой части, но их никто не видел.

Второй косвенный факт, свидетельствующий о том, что выложенная «фотография» – это подделка. Шестиконечная звезда, служащая национальным опознавательным знаком для истребителей воздушного флота, находится совершенно в другом месте, чем обычно это бывает на бортах израильских ВВС. На многих снимках такой опознавательный знак нанесен на внешнюю часть кабины, а на снимке такой знак почему-то нарисован в хвостовой части F-35.









И наконец третий факт: якобы первым фотографию со сбитым истребителем загрузили в сеть журналисты информационного агентства Mehr, но при переходе по ссылке на первоисточник такого изображения внимательные сетевые исследователи найти не смогли. Что в большинстве случаев приводит к финальному умозаключению о фейковости фотографии.

Это интересно, но F-35I израильских ВВС не точно такие, какие имеются на вооружении армии США. Версия первых отличается по ряду электронных компонентов: собственной авионике, средствах РЭБ и систем вооружения, адаптированных к национальному вооружению ЦАХАЛ. Именно поэтому в названии истребителя присутствует буквенный индекс I, расшифровывающийся как Адир.