Toyota bZ5 является прямым конкурентом Tesla Model Y.

Японский автомобильный концерн Toyota запустил продажи в Китае оппонента электромобилю Tesla Model Y. Речь идёт о «городском джипе» bZ5. Автомобиль в кузове кроссовер уже продаётся в начальной комплектации за 130 тыс. юаней, что эквивалентно около 18,1 тыс. долларов. И, как указали китайские журналисты, это явно дешевле, чем покупка поддержанной Тойоты Corolla в Соединенных Штатах.

Источник изображения: autohome.com.cn

Отметим, что новый японский электрокроссовер имеет вид среднеразмерной модели с длиной корпуса в 4,78 метра с колёсной базой в 2,88 метра. В качестве автомобильного сердца выступает переднеосевой электродвигатель мощностью в 268 л.с. Специалисты «Тойоты» комплектуют новинку аккумуляторами BYD, чья зарядка на 50% занимает всего 30 минут при условии, что автовладелец решил «запитаться» от 90-киловатного терминала.

На выбор покупателя представляются разные комплектации, чье отличие заключается не только в устанавливаемом оборудовании, но и различном запасе хода: младшая версия способна проехать на 100% заряде аккумулятора 550 км, а более старшая – 630 километров. Высшая конфигурация Toyota bZ5 стоит 160 тыс. юаней, равных около 22,5 тыс. американских долларов.