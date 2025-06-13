В направлении Израиля Иран направил больше 100 дальнобойных дронов.

Иранские вооружённые силы осуществили запуск более ста беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия в направлении Израиля. Такая мера была предпринята как ответная на удары по объектам исламской республики. Об этом проинформировал израильскую и мировую общественность официальный представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин.

Согласно текущим расчётам журналистов издания The Jerusalem Post, тихоходным дронам потребуется не менее нескольких часов, чтобы оказаться в воздушном пространстве израильского государства.

В своих дальнейших комментариях Дефрин заявил, что национальные воздушные силы Израиля подняли в воздух для массированной атаки наземных объектов Ирана не менее 200 самолётов, применивших около 330 управляемых боеприпасов.

По данным западных и израильских медиа, атака состоялась в 3 часа ночи. По итогу удара был зафиксирован взрыв на ядерном объекте в Натанзе. Был поражен и совершенно невоенный объект – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Ирана, расположенный в населённом пункте Тебриз.