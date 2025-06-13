Гаубица, в отличие от своей прямой предшественницы M198, легче, следовательно, подвижнее и умеет быстро переходить из походного состояния в боевое.

Предприятие по выпуску крупнокалиберных гаубиц под наименованием M777, работавшее в английском Шеффилде, было перезапущено – всё из-за высокого текущего спроса на вооружение в государствах, входящих в политическое объединение Европейский Союз. Об этом выпустили журналистский материал корреспонденты отечественного ТАСС, предварительно ознакомившись с публикацией национального оборонного ведомства Великобритании.

В заметке британского МО подчеркивается, что завод является собственностью коммерческой организации BAE Systems, чьи заказы способны дать работу персоналу производственного объекта в количестве около 200 человек.

В рамках торжеств по случаю повторного запуска предприятия лично присутствовал руководитель МО Соединенного королевства – военный министр Джон Хили.

Согласно сведениям газеты The Daily Telegraph, производство на заводе по части выпуска буксируемых гаубиц M777 было остановлено в 2023 году.

Отметим, что курс на милитаризацию условно запустил действующий премьер королевства Кир Стармер, объявивший, что в Великобритании появится не менее 6 заводов, главная специализация которых – производство различных боеприпасов.