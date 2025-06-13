ЦАХАЛ атаковал Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Были атакованы ключевые объекты ядерной программы страны и высшее военное руководство.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обозначил удары ЦАХАЛ по иранской территории «односторонними действиями» и объявил, что Вашингтон не причастен к таким военным операциям. Обратился высокопоставленный дипломатический чиновник и к Тегерану, призвав власти исламской республики оставить без своих ответных атак объекты с американскими гражданами в ближневосточном регионе.

Как пояснил политик, США не принимало участия в израильских ударах по Ирану. Всё, что хочет Вашингтон в текущем событии, – это защита американских ВС в зоне региона. Об этом рассказали журналисты Reuters.

Дополнительно подчеркнем, что главный руководитель американских дипломатов обозначил и позицию Израиля, когда последний обозвал свои текущие военные операции «необходимыми для самообороны».

Вспомним, что сегодняшней ночью в 3 часа воздушные силы ЦАХАЛ атаковали Иран. В атаке участвовали несколько десятков самолётов, нанесших огневое поражение сразу нескольким объектам, занятым в ракетной и ядерной национальных программах Ирана.

По сведениям ряда западных СМИ, после израильской атаки вспыхнул пожар на ядерном объекте Натанз.