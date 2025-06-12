В основу машины была положена Toyota GR010 Hybrid, отлично показавшая себя в гонках на выносливость.

Японский автоконцерн Toyota заранее прорекламировал будущую модель собственного спорткара, основным топливом которого будет водород. Базой для новой модели спортивного автомобиля послужила машина GR010 Hybrid, успевшая показаться публике в рамках 24-часовых гонок Ле-Ман. Но в границе тенденций современной автомобильной моды работать двигатель заставит не традиционное бензиновое топливо, а его более экологичная водородная альтернатива.

Предшественник GR LH2 Racing в лице GR010 прекрасно себя зарекомендовал в гонках на выносливость по французской трассе Ле-Ман. Источник изображения: Toyota

Что удивительно, деталей представители японской марки не добавили, отказавшись сообщить технические характеристики гоночного транспорта, заявив лишь, что авто появится в рамках чемпионата FIA WEC.

Отметим, что новая машина, имеющая на июнь 2025 года статус концепт-кара под личным наименованием GR LH2 Racing, была показана на дороге «Сарте» в Ле-Мане. Всем внешним видом гоночный авто демонстрирует агрессию и мощь, взятые у собственного предшественника GR010.

Предполагается, что в машину будет установлен водородный мотор в блоке с гибридной системой. Примерно такая конфигурация как раз была установлена в GR010. Правда вместо водородного движителя имелся бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и переднеосевым электромотором. Объем бензинового агрегата был 3,5 литра.