Пробег у российского внедорожника всего 36 000 км.

В швейцарском Цюрихе появилась в продаже трехдверная вариация отечественной Lada Niva. Выставленный лот относится к модельному ряду 2004 года, над внешним содержимым которого была проведена операция по полной реставрации, а фото наглядно демонстрирует отличное состояние внедорожника российского происхождения.

Автор объявления просит за автомобиль 9300 швейцарских франков, что по актуальному курсу валют эквивалентно 890 тыс. рублей. О продаже Нивы с пробегом в 36 тыс. километров рассказывают журналисты автомобильного портала 110km.

Источник снимка: Wolf-automobile.de

Сердцем продаваемой Lada Niva служит 1,7-литровая бензиновая установка, развивающая 83 л.с. У машины постоянный полный привод с «раздаткой» и 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль поставляется с обогревом заднего стекла, багажником на крыше и буксировочным блоком. Техосмотр легкового транспорта был пройден в декабре 2023 года.

К сожалению или к счастью, выставленный лот по части запчастей уже не на 100% оригинален: речь идёт о большом количестве деталей красного цвета – бампере, багажнике, фаркопе, колёсных дисках и иных элементах конструкции.

Представляется, что продаваемый образец будет интересен прежде всего зарубежным фанатам российской автопродукции и любителям настоящих внедорожных автомобилей.