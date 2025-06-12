Появление внеземной АЭС позволит интенсифицировать научные исследования за пределами Земли и кратно нарастить количество лунных баз.

Отечественные специалисты хотят построить первую ядерную АЭС на спутнике Земли и провести более углубленные исследования Венеры. Соответствующими планами поделился генеральный управляющий ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов в рамках поздравления с Днем России.

Как заявил высокопоставленный чиновник, РФ хочет увеличить число аппаратов российской спутниковой группировки, что позволит нарастить скорость широкополосного интернета, предоставив доступ к мировой Сети на всей территории России, как и сделать более точной навигационную систему ГЛОНАСС.

Есть в задумках и идея реализации орбитальной станции, которая должна сменить МКС, как и идея возведения электростанции ядерного типа на поверхности Луны.

Согласно расширенным пояснениям Баканова, построенная лунная электростанция позволит кратно нарастить на поверхности земного спутника количество предстоящих лунных баз.

Но и это не все планы Роскосмоса. Инженеры госкомпании хотят провести дополнительные исследования Венеры: ведь именно благодаря знаниям отечественных специалистов удалось отправить на поверхность этой планеты собственный космический аппарат, чем на июнь 2025 года похвастаться из остальных стран мира никто не может.