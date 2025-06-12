В России госдолг к ВВП составляет 14%, а в США более 100%.

Дефицит бюджета Североамериканского государства в прошлом месяце достиг значений в 316 млрд. долларов, а годовой дефицит превысил прошлогодний на 14 процентных пунктов. О негативной экономической статистике США рассказали корреспонденты CNBC.

Как пояснили американские журналисты, во многих текущих экономических проблемах надо винить растущие расходы Соединенных Штатов. И теперь долговые проценты по госдолгу в 36,2 трлн. долларов достигли 92 млрд. долларов.

Еще меньше оптимизма текущей вашингтонской администрации придает знание, что чистые процентные расходы уже стали выше всех выплат, разве что траты на медицинское обслуживание и социальное обеспечение не отдали свою пальму первенства.

Как раз на фоне роста госдолга и возник конфликт между Маском и Трампом: бизнесмен огорчился из-за нового бюджета США, который вместо уменьшения госрасходов наоборот их увеличил.

И по мрачным прогнозам американских экономистов объем долгового финансирования 2025 года будет больше 1,2 трлн. долларов, а за 8 месяцев такая сумма будет равна 776 млрд. долларов.

Но не всё так плохо: снизить дефицит, правда лишь частично, удалось благодаря таможенным пошлинам. Так, за один месяц американские таможенники собрали таких сборов на 23 млрд. долларов.