В отличие от ряда стран, российское государство сделало рубль «валютой с полурегулируемым курсом».

Центральный банк России зафиксировал официальный курс отечественной валюты по отношению к основным мировым валютам. Так, на 11 июня рубль стал сильнее по отношению к евро, американскому доллару и юаню.

Цена доллара стала меньше практически на полрубля – на 55,5 копейки. Теперь 1 доллар стоит 78,6 рубля. Юань уменьшился в цене на 7,27 копейки и подешевел до 10,90 рублей. Евро торгуется сегодня на уровне 89,79 рубля. Соответствующие сведения опубликованы на портале государственного регулятора.

Отметили специалисты и максимальный за последние 24 месяца отрицательный скачок биржевой стоимости китайской национальной валюты – до уровня позапрошлогоднего мая.

Отметим, что с конца 2024 года отечественный Центральный Банк перешел на новую политику регулировки курса рубля, согласно которой курсы иностранных валют в отношении к рублю фиксируются на основе анализа биржевых и внебиржевых сегментов российского рынка.

Также напомним, что рубль в начале 2025 года укрепился сразу из-за влияния нескольких факторов: положительных геополитических ожиданий и активной продажи валюты коммерческими организациями, чья основная деятельность ориентирована на внешнюю торговлю.