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Вице-премьер РФ Новак заявил об устойчивости российской экономики вопреки внешнему давлению
Геополитические риски оказались бессильны против прочности отечественной экономики.

   Отечественная экономика обладает не только повышенной устойчивостью и стабильностью, но и активно растёт. Соответствующий положительный комментарий дал российский вице-премьер Александр Новак в рамках собственного выступления на Четвертом Ташкентском международном инвестиционном форуме.

   Как рассказал крупный правительственный функционер, несмотря на острые геополитические условия, экономика РФ устойчива и смело смотрит вперед, на практике показывая заметный рост.

   По данным вице-премьера, в прошлом году темпы национального экономического роста достигли показателей в 4,3 процента.

   Отметим, что в 2025 году темпы роста российского ВВП уже менее радужные. Цифру в 2% назвала замминистра экономического развития России Полина Крючкова. Чиновница пояснила, что такие темпы роста соответствуют первому кварталу текущего года.

   По данным экономического ведомства, прогнозируется годовой рост российского ВВП на показателе в 2,5 процентных пункта.

   Подчеркнем, что экономисты предсказывают фазу ослабления рубля, которая может начаться со второй половины лета.

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#экономика рф #российская экономика #экономический прогноз
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