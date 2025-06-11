Силовая работа американских полицейских с протестующими имеет множество исторических традиций.

Глава текущей вашингтонской администрации Дональд Трамп находится в шаге от решимости использовать закон 1807 года. Соответствующее решение 79-летний политик хочет задействовать для урегулирования текущей ситуации в Лос-Анджелесе. Такую публикацию разместили в сети Интернет корреспонденты издания Axios.

Законодательный документ, чье полное название звучит как «Закон о восстании 1807 года», необходим для привлечения вооруженных сил Соединенных Штатов. Ведь именно использование национальных ВС способно обеспечить прекращение внутренних беспорядков внутри Североамериканского государства. И как подчеркнули авторы корреспондентского материала, этот закон способен выступить как раз в роли того самого ультимативного регулятора.

Вспомним, что именно 6 июня началась серия массовых полицейских мероприятий по поиску и задержанию нелегальных мигрантов. Дальше начались беспорядки в Лос-Анджелесе, превратившиеся в стычки протестантов с полицией.

Для увеличения возможностей местной полиции Трамп решил задействовать 2000 солдат и офицеров национальной гвардии.