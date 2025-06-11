По мнению пользователей яблочного смартфона, новая iOS — самая уязвимая за 10 лет к неисправностям мобильная операционная система.

Файлы обновления iOS 26 превращают «Айфон» в аналогию газосиликатного кирпича. Соответствующее сообщение появилось в ТГ-канале Shot, опубликовавшего мнение пользователей, сумевших одними из первых в реальных условиях проверить возможности бета-апдейта новой ОС.

Сетевые журналисты отметили, что часть телефонов в режиме загрузки отключались, перейдя в процесс бесконечной зарядки. Единственное средство, способное избавить от такого дефектного эффекта – это соединение с персональным компьютером для возвращения более старой версии операционной системы.

И по коллективному мнению российских граждан, самая свежая iOS – это наименее стойкая к неисправностям система с 2013 года.

Параллельно специализированный сетевой ресурс Tenorshare выпустил список с 15 наиболее регулярно встречающимися неполадками iOS 26.

Это перегрев мобильного телефона, скоростная разрядка АКБ, неправильно работающий Face ID, сложности с обновлениями, пропажа уведомлений, неисправная почта и выключение режима фонаря. Одновременно специалисты портала подсказали, как эти перечисленные неисправности устранить.

Отметим, что официально iOS 26 должна заменить текущую ОС компании Apple в сентябре 2025 года.