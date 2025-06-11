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Madarator
После обновления iOS 26 некоторые iPhone перестают работать и переходят в режим постоянной зарядки
По мнению пользователей яблочного смартфона, новая iOS — самая уязвимая за 10 лет к неисправностям мобильная операционная система.

   Файлы обновления iOS 26 превращают «Айфон» в аналогию газосиликатного кирпича. Соответствующее сообщение появилось в ТГ-канале Shot, опубликовавшего мнение пользователей, сумевших одними из первых в реальных условиях проверить возможности бета-апдейта новой ОС.

   Сетевые журналисты отметили, что часть телефонов в режиме загрузки отключались, перейдя в процесс бесконечной зарядки. Единственное средство, способное избавить от такого дефектного эффекта – это соединение с персональным компьютером для возвращения более старой версии операционной системы.

   И по коллективному мнению российских граждан, самая свежая iOS – это наименее стойкая к неисправностям система с 2013 года.

   Параллельно специализированный сетевой ресурс Tenorshare выпустил список с 15 наиболее регулярно встречающимися неполадками iOS 26.

   Это перегрев мобильного телефона, скоростная разрядка АКБ, неправильно работающий Face ID, сложности с обновлениями, пропажа уведомлений, неисправная почта и выключение режима фонаря. Одновременно специалисты портала подсказали, как эти перечисленные неисправности устранить. 

   Отметим, что официально iOS 26 должна заменить текущую ОС компании Apple в сентябре 2025 года. 

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#iphone #мобильные новости #ios26 #неисправности apple #неисправности ios #окирпичивание телефона
Источник: t.me
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