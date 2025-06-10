Китайский самолёт является палубной версией классического ДРЛОиУ.

В Сети появились свежие и более детальные снимки перспективного палубного самолета класса ДРЛОиУ. На фотографиях виден китайский KJ-600. На июнь 2025 года образец имеет статус «аппарата на испытаниях» и по одному из журналистских предположений, может появиться на воздушном параде в честь 80-летия победы над японским милитаризмом. Об этом в своей публикации рассказал старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин.

По данным западных военных аналитиков, самолёт получил актуальную версию бортовой РЛС, способной идентифицировать самолёты оппонента, созданные инженерами согласно концепции стелс. Отличается китайский ДРЛОиУ и продвинутой системой связи и радиолокационными сканерами, позволяющими исследовать воздушное пространство и наводить самолёты палубной авиации на цель. Всё это необходимо для более эффективных действий авианосцев КНР.

В авиационной интерпретации KJ-600 – это высокоплан с двумя турбовинтовыми силовыми установками WJ-6C. Самолёт можно запускать прямо с авианосцев – всё благодаря складной конструкции крыльев и облегченной итоговой массе воздушного средства.

Эксперты считают, что перспективная разработка умеет перемещаться со скоростью до 700 км/ч, взлетая на высоты до 15 км. Максимальная дальность аппарата 2800 км.

Предполагается, что благодаря введению в строй KJ-600 китайские моряки смогут заблаговременно обнаруживать авианосные ударные группы оппонента.