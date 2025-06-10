KGM является перерожденным южнокорейским автомобилем SsangYong.

Российские представители автокомпании KGM, являющейся маркой из прошлого – SsangYong, начали принимать автомобили Korando со стартовым пакетом. Снимки кроссоверов разместил ТГ-канал Tagaz.

Что интересно, базовая комплектация Korando не располагает системой мультимедиа. Вместо более продвинутого комплекса инженеры компании ограничились предустановленной магнитолой с дополнительными функциями радио, возможностью чтения аудио-формата mp3 и системы беспроводной связи Bluetooth.

Что касается обычного комфорта, то в Южной Корее уделили этому особое внимание, оснастив автомобиль кондиционером и подогревом передних сидений. За безопасность отвечают предустановленные ABS и ESC и фронтальные подушки безопасности.

Сердцем машины является 1,5-литровый турбомотор в 163 л.с. с 6-ступенчатой коробкой «автомат». У машины передний привод.

Самый дешевый вариант KGM Korando обойдется в 4,04 млн. Полноприводный вариант будет стоить минимум 4,7 млн. рублей.

На июнь 2025 года производитель предоставляет скидку от 710 до 850 тыс. рублей. Размер дисконта зависит от уровня комплектации. Если машина приобретается по программе трейд-ин, пользователь вправе рассчитывать на дополнительную скидку в размере 200 тысяч рублей.