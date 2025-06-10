Новейший российский пулемет поставляется как с длинным, так и с коротким стволом.

Образцы легких ручных пулеметов из первой партии РПЛ-20 переданы российской армии. О выполнении актуального государственного контракта рассказали представители концерна «Калашников». Сообщается, что ВС России получили автоматическое оружие в окраске «Мультикам». Такое цветовое покрытие помогает лучше скрывать оружие и бойцов на природном ландшафте.

На предприятии заявили, что проектирование и создание пулемёта проходило в конструкторско-технологическом центре корпорации.

Подача патронов в РПЛ-20 осуществляется при помощи ленточного механизма, а сам пулемет отвечает современным требованиям. И, как пояснили в пресс-службе концерна, в отличие от старых образцов пулеметов Калашникова, в новом образце процедура перезарядки даётся легче: для этого нет необходимости демонтажа детали ствольной коробки.

Есть в РПЛ-20 и регулировка приклада пулемёта, позволяя делать оружие более удобным под конкретного военнослужащего.

Для удобства пользователя сделана возможность открытия крышки ствольной коробки в нижнем направлении, из-за чего появилась возможность смонтировать большую планку Пикатинни с 46 слотами, позволяя крепить множество тактического оборудования: от диоптрических прицелов до габаритных ночных.