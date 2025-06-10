Дональд Трамп опасается ассоциаций Украины с Афганистаном, если Вашингтон полностью прекратит помощь для Киева.

Согласно публикации Foreign Polic, чиновники текущей вашингтонской администрации даже не рассматривают отказ США от помощи Украине в предоставлении спутниковых снимков военной направленности. Такие данные экстремально важны для официального Киева и командования ВСУ, поэтому Вашингтон продолжит обмениваться с Украиной разведданными.

Ранее вышла публикация в американских СМИ о том, что обещанные предыдущей президентской администрацией Украине 20 тыс. зенитных ракет текущая администрация во главе с Дональдом Трампом отказалась передавать Киеву. Как объяснил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет, взрыватели для зенитных боеприпасов будут направлены для защиты американских баз и эксплуатации военнослужащими США в странах региона Ближний Восток.