Основатель Telegram считает, что мобильный – это источник напрасной потери времени.

Владелец Телеграм Павел Дуров объявил, что его сотовый телефон обычно пылится без дела по воле хозяина, так как аппарат отрицательно влияет на безопасность и мешает работать.

Как рассказал основатель VK и Telegram, его сотовый телефон является отвлекающим фактором, к тому же серьёзным образом представляющим опасность для приватности. А вот ноутбук оказался отличным инструментом для работы. Такие ответы услышал интервьюирующий бизнесмена Такер Карлсон.

Отметим, что французская полиция до сих пор оказывает на Дурова давление. Так на днях представители Франции запретили Дурову посещение Норвегии, где специалист должен был выступить. Бизнесмен хотел рассказать про свободу слова в социальных сетях.

И как рассказали корреспонденты Politico, это не первая запрещенная французскими властями поездка Дурова за рубеж. Ранее программист хотел посетить Соединенные Штаты, чтобы увидеться с местными инвесторами. В качестве довода французские чиновники объявили, что поездка с целью встречи с инвесторами для Дурова точно не является экстраординарной.