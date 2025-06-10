Это будет крупнейшее по стоимости за всю историю южнокорейского ВПК соглашение о поставке танков.

Между официальными Сеулом и Варшавой будет заключен крупнейший за всю историю военно-промышленного комплекса Южной Кореи договор о поставке ОБТ. Подписание соглашения должно состояться в самое ближайшее время.

Как уведомили южнокорейские юристы ВПК, подписание документа должно состояться во второй половине этого месяца на территории Польши. Согласно сделке Польша получит 180 танков K2. По данным СМИ, сумма экспортного контракта обойдется польскому бюджету в 6 млрд. долларов, подразумевая, что такого соглашения у ВПК РК ранее никогда не было.

Отметим, что это уже второй аналогичный контракт. Первый был заключен в 2022 году на всё те же 180 танков, но на меньшую сумму — порядка 3 млрд. долларов по современному курсу.





Так по новому документу Варшава получит 117 танков в стартовой версии K2 и в модернизированном пакете K2GF. Ещё 63 танка вариации K2PL соберут местные военные производственники в цехах концерна PGZ. Помимо сборки танков поляки получат технологии, ремонт и обеспечение МТП танковых образцов. По соглашению Польша также получит бронированные эвакуаторы и мостоукладчики на базе K2.

Что интересно, данный контракт должен был быть заключен еще полтора года назад, но политическая неопределенность в польской республике заставила сместить дату подписания экспортного документа.

Подчеркнём, что на вооружении польских ВС есть и другая южнокорейская техника: САУ K-9 и легкие штурмовые машины FA-50.