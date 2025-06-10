В Вашингтоне ещё не определились с будущим авиационной программы F/A-XX.

У американской армии есть все шансы заметно отстать от Китая в создании к началу 2030 года эскадрильи истребителей следующего поколения. Об этом в журналистской беседе с корреспондентами издания South China Morning заявил эксперт Малкольм Дэвис.

По словам старшего аналитика по вопросам обороны Австралийского института, производственники Китая видимо смогли обеспечить необходимые темпы производства такой сложной техники как nextgen самолёты, чего пока точно не видно с запуском в серию F-47, представляющего собой истребитель шестого поколения, являющегося основным образцом проекта NGAD.

Аналитик полагает, что военные инженеры Китая находятся и впереди общей программы боевых самолётов GCAP Североамериканского государства, и опережают конструкторов Великобритании, Японии и Италии, пытающихся создать свой вариант истребителя 6-го поколения.





Отметил специалист и сложности с проектом F/A-XX, представляющим вариант истребителя следующего поклонения для военно-морских сил Соединенных Штатов.

И как резюмировал Дэвис, у Пекина есть два летающих истребителя 6-го поколения: Chengdu J-36 и Shenyang J-50. И к началу 2030 года эти экспериментальные образцы имеют все шансы превратиться в серийную боевую технику китайской национальной армии. Тем временем NGAD и GCAP американской армии в лучшем случае получат статусы действующей военной техники скорее к середине 30-х годов.