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Madarator
Обновленные Узбекистаном 60-летние танки Т-64 получили керамическую броню и обтекаемую башню
Узбекские специалисты посчитали, что в современных вооруженных конфликтах динамическая броня утратила актуальность и демонтировали её, взамен установив защитную керамику.

   Ташкентский Парк Победы стал местом премьеры обновленной вариации ещё советского танка Т-64, которая подверглась глубокой модернизации силами узбекских бронетанковых специалистов. И по заверениям последних, улучшенный ОБТ стал гораздо более защищенным в условиях доминирования на современном поле боя беспилотных комплексов. Об этом проинформировали в издании хайтечмейл, чьи журналисты опубликовали снимки «Шестьдесят четверых», являющихся плодом апгрейда сотрудников Semey Engineering и Чирчикского бронетанкового предприятия.

   Так визуально можно наблюдать значительные изменения во внешнем бронировании. Вместо устаревших компонентов динамической защиты(которые таковыми назвали узбекские конструкторы), были интегрированы керамические плиты. Внешне поменялась и башня, ставшая на 100% герметизированной с обтекаемым блоком защиты. Узбекские специалисты надеются, что такое решение позволит танку оставаться как можно менее заметным в текущих конфликтах, а если ОБТ всё-таки обнаружили, то с честью выйти из боестолкновения при использовании со стороны оппонента ударных fpv-дронов. Поменяли в глубоко обновленном Т-64 и устаревшие оптические датчики, которые превратили в цифровые системы контроля окружающей обстановки.  



   Условно к новому облику Т-64 приложили руку и южнокорейские компании. Так можно заявить после ознакомления с новой силовой установкой проекта 64, установленной вместо старого двигателя 5ТДФ. Потому что новым мотором стал дизельный агрегат под наименованием Doosan DP222LC, развивающий 950 л.с. Благодаря более мощному двигателю танк может двигаться со скоростью до 65 км/ч.

   Что интересно, танк потерял в вооружении. И хотя у ОБТ осталась 125-мм танковое орудие 2А46, танк остался без крупнокалиберной пулемётной установки.  

   Прокомментировали в Узбекистане и чем их разработка отличается от модификаций Т-64 других стран. Так при сравнении с иранской версией, «ташкентская модификация» предназначена главным образом для высокой выживаемости в столкновении с ударными дронами.


Источник: hi-tech.mail.ru


   По актуальным данным на вооружении узбекских ВС находится около 100 «Шестьдесят четвертых», являющихся наследством СССР. Разумеется Ташкенту проще серьёзно обновить старый танк, чем купить новые образцы за цену в 4 млн. долларов или больше. Так модификация Т-64 советского образца в актуальный вариант танка будет стоить порядка 1 млн. долларов. Что вполне приемлемо для страны, чей оборонный бюджет достаточно скромен.

   Всего согласно сведениям МО Узбекистана, национальные предприятия в течение трёх лет обновят на серьёзном уровне порядка 30 танков. В будущем возможна дополнительная доустановка комплексов активной защиты и модулей РЭБ. Отметим, что Т-64 есть на вооружении армий Молдовы и Казахстана, которые могут позаимствовать для себя идеи узбекских конструкторов.

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#узбекистан #т-64 #doosan dp222lc #керамическая броня #модернизация т-64 #модернизация танков
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