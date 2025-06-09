С наивысшей вероятностью крупное производство будет размещено на подземных заводах.

Французский автомобильный концерн Рено займется выпуском беспилотных воздушных дронов на территории украинского государства. Соответствующей информацией располагают корреспонденты газеты France Info.

По данным иностранных репортёров, Renault запустит производство беспилотников внутри Украины.

Сама сборка беспилотных средств будет располагаться в глубине украинских земель – подальше от восточных областей Украины, заметили собеседники французского издания, знакомые с полной картиной будущего производства БПЛА.









Отметим, что автомобилестроительная корпорация видит Украину одним из своих локальных участков по выпуску различных БЛА. Об этом 8 июня проинформировал глава национального оборонного ведомства пятой республики Себастьян Лекорню. Более детальную информацию министр обороны Франции сообщать отказался.

Подчеркнем, что у украинских военных производственников есть и свои незадействованные мощности, позволяющие с лихвой покрыть текущие потребности ВСУ. По данным самих украинских политиков, большинство местных заводов, специализирующихся на выпуске продукции ВПК, имеют на 30% недозагруженные мощности – из-за отсутствия заказов со стороны официального Киева.