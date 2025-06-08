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CNBC: Российский рубль стал самой высокоэффективной валютой в мире
Об этом легко узнать по резко укрепившемуся с начала года курсу национальной российской валюты.

   Отечественный рубль показал внешним и внутренним наблюдателям колоссальный рост в 2025 году, заняв верхнюю строчку пьедестала в номинации «самая высокоэффективная валюта на планете Земля», о чем информирует собственных зрителей телевизионщики с CNBC.

   Так экономисты зафиксировав неприятные для России случаи падения цен на нефть и газ, ощутимые санкции и экономический спад, увидели, что рубль продолжил усиливать свои позиции. По сведениям внутренних специалистов кредитно-финансового учреждения Bank of America, в текущем году показал самые верхние значения цифр среди государств всего мира, укрепившись выше 40%. Такой заметный скачок рубля продемонстрировал завершение двухлетнего тренда, когда в течение 24 месяцев рубль заметно просел.



   Как пояснили рыночные эксперты валют, все дело в том, что российская власть нашла эффективные инструменты исправления ситуации, задействовав механизмы контроля за перемещением капитала и ужесточив денежную политику. Ещё лучше помогла Москве нестабильность доллара.

   Согласно оценкам крупного валютного стратега Брендана Маккеннана, работающего в международной фирме Wells Fargo, рубль усилился из-за действий ЦБ России, согласившегося оставить ставки на высоком уровне, параллельно пристально наблюдая за перемещением капитала. Аналогично государственные российские экономисты оказали давление на валюту, введя новые валютные ограничения.

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#экономика #рубль #bank of america
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