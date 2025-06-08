Но из-за уникальности продукта Маска найти быструю замену вряд ли получится.

Чиновники NASA и национального военного ведомства после конфликта Дональда Трампа с Илоном Маском приступили к поискам потенциальной замены ракетам и космическим кораблям, которые являются собственностью принадлежащей бывшему руководителю DOGE корпорации SpaceX. Такую публикацию разместили корреспонденты издания The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

В новостной заметке журналисты рассказали, что возглавляемая Маском фирма с 2020 года является официальным доставщиком грузов и человеческих экипажей, состоящих из космонавтов различных стран, на МКС. Есть глубокая зависимость и у американских военных от SpaceX, продукция которой самым непосредственным образом задействована в сфере вывода на околоземную орбиту оборудования Пентагона.

После происшествия в минувший четверг, когда Маск и Трамп публично на страницах соцсетей вступили в конфликт, представители Аэрокосмического агентства и американского Минобороны встретились с конкурентами SpaceX и попросили их ускориться с созданием собственных ракет-носителей и космических кораблей.





Удалось установить, что представители госслужб вышли на связь с четырьмя фирмами. Одной из таких компаний оказалась Blue Origin, созданная Джеффом Безосом.

Но как резюмировали американские репортёры, июньское обращение к конкурентам Маска это лишь полдела: все четыре участника сильно позади SpaceX, чье лидерство остаётся вне конкуренции.

Отметим, что глубокий раздор между Маском и Трампом стартовал после того, как первый самым серьёзным образом раскритиковал законопроект о бюджете североамериканского государства американского президента.