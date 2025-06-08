Практически все тайное и секретное можно прикрыть выдумками про инопланетян.

Американские военные чиновники публиковали дезинформацию, сообщая о неопознанных летающих объектах в небе Соединенных Штатов, чтобы сторонний наблюдатель не догадался о разработке новейших национальных истребителей. Об оригинальном способе отвлечь внимание граждан США и не только их, рассказывается в актуальной публикации издания The Wall Street Journal, чьи журналисты стали участниками собственного расследования.

Так, еще 45 лет назад американский военный зашел в один из невадских баров рядом с секретным объектом «Зона 51». Там тайный посетитель передал хозяину заведения снимки летающих тарелок. Эта ситуация заставила думать прессу североамериканского государства, что военные инженеры Штатов под покровом тайны пытаются понять технологии инопланетян и повторить их в своих разработках.

Ну скрупулезная работа корреспондентов позволила догадаться, что все фото были подложными. Как оказалось, тем самым военнослужащим был старший офицер в чине полковника, который таким образом буквально вручал в руки дезинформационные файлы, чтобы жители США продолжали верить в сказки об НЛО. Которые на самом деле были реальными сверхсекретными самолётами-невидимками под заводским наименованием F-117.









Военные считали, что если обыватели заснимут полёт настоящего истребителя, который на то время выглядел удивительным и ни на что непохожим, что вся тайная программа будет рассекречена и по итогу не удастся. Поэтому граждане должны думать, что это не F-117, а внеземной гость с созвездия Андромеда.

Отметим, что рассказы про НЛО от американских военных регулярно поступают и сейчас. В начале позапрошлого года пилот боевой авиации отчитался о том, что он зафиксировал посредством радара до четырех неопознанных объектов рядом с берегами штата Флорида. Но визуально летчик увидел лишь один воздушный аппарат «инопланетян».