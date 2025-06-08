В такой конфигурации fpv-коптер способен атаковать цели на дистанции до 40 километров.

Российские инженеры смогли сконфигурировать беспилотник самолётного типа таким образом, что более крупный воздушный аппарат превратился в «матку» для менее крупного летательного средства. Речь идёт о переоборудовании относительно большого fpv-дрона под названием «Молния» в носитель fpv-коптера.

Классический вариант дрона "Молния"

По данным специалистов-дроноведов, такое решение позволит выявлять точки противостоящего ПВО. Последние будут вынуждены ответить, так как полёт неизвестного беспилотного аппарата в самолётной вариации по себе не сулит ничего хорошего. И именно в такой момент противовоздушное средство оппонента будет уничтожено компактным ударным дроном.

Дрон "Молния" в качестве носителя ударного беспилотника

И как указал автор канала «Русское оружие» военный эксперт Евгений Даманцев, у ВСУ есть собственный дрон GOGOL-M с возможностью переносить до двух более мелких fpv-аппаратов ударного типа.

Согласно замечаниям Даманцева, «Молния» и ударный дрон вместе могут забросить груз взрывчатки на расстояние до 40 километров при наличии блока ретрансляции сигнала, повышающего доступность последнего на несколько десятков километров.