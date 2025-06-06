Для Трампа дела в Европе отошли на третий план.

Репортёры иностранного издания The New York Times считают, что американская миссия германского канцлера Фридриха Мерца в Вашингтоне оказалась бесполезной тратой времени.

Автор новостной заметки указывает, что новоиспеченный канцлер прибыл в Соединенные Штаты для единственной цели: убедить главу Североамериканского государства в продолжении активной поддержки Украины, как это было ранее при президентстве Джозефа Байдена.

Но сама встреча, продлившаяся чуть более часа, показала, как Трамп фактически отстранился от разрешения украинского кризиса, буквально заявив, что США не в силах сейчас что-то поменять в отношениях между Россией и Украиной.

Отечественные корреспонденты из РИА Новости поставили акцент на том, что последовавшая за разговорами двух высокопоставленных политиков пресс-конференция едва коснулась Мерца. Представителю Германии уделили всего несколько минут. Большинство вопросов были адресованы Трампу, а рядом молча сидел Мерц. Касаемо Украины был задан только один журналистский вопрос.