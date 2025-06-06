В Германии заявили, что воздушное судно из России находилось в международном воздушном пространстве без включённых транспондеров и не выходило на связь по радио.

Диспетчеры Военно-воздушных сил ФРГ тревожной командой подняли в воздух звено национальных истребителей: всё из-за появления в воздухе отечественного борта Ил-20, летевшего над водами Балтийского моря. Соответствующее информационное сообщение разместило онлайн-издание DPA, получив комментарий от германских ВС.

Так, по данным немецких военных, два истребителя Eurofighter взлетели с территории аэродрома Лаг, расположенного в северной части германского государства. Об этом рассказали журналисты ТАСС.

По данным немецкой стороны, экипаж российского Ил-20 отказался выходить на связь. Дату самого инцидента германские офицеры предпочли скрыть.

И уже по собственным данным агентства DPA, это уже шестой подобный инцидент в 2025 году, когда германское военное руководство было вынуждено реагировать подобным образом на появление в нейтральном воздушном пространстве российского военного самолёта.

Одновременно в Минобороны России отчитались, что все без исключения вылеты бортов ВКС РФ проводятся в рамках общих правил использования воздушного пространства, единых для всех сторон.