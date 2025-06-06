Ранее СМИ растиражировали частную жалобу о таком китайском "Патриоте", у которого в первый же день покупки фактически "всё отвалилось".

На канале УАЗа опубликовали объявление, где указано желание заводчан начать серийную сборку моделей автомобиля «Патриот». Так пресс-служба попыталась разрешить ситуацию, сложившуюся с покупкой одного из российских покупателей, который приобрёл плохо собранную игрушку.

Так, ряд ТГ-каналов запустил сообщение, рассказывающее о неудачном опыте при покупке игрушки «Патриот». Машина оказалась настолько похожей на свой большой оригинал, что в один день у миниатюрной модели соскочили рейлинги и колесо, перестала открываться дверь и вышла из строя электросистема.

На УАЗе оперативно отреагировали, решив обратить кризис-ситуацию в свою сторону, когда указали, что игрушечная машинка была сделана неизвестно кем. В целях выправления имиджа отечественного автопроизводителя на производстве появится ещё один дополнительный цех. В новом помещении будут собираться «Патриоты» в масштабе 1:43 и 1:32.

Резюмировали же в объявлении тем, что на игрушечные модели будет распространяться 3-летняя гарантия: дилеры-официалы обяжутся починить отслоившуюся от корпуса модели внедорожника фару, приделать обратно колесо и рейлинги, как и исправить проблемные двери. Причем для обращения по гарантии дистанция «пробега» будет не важна.