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В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
Без изменений останутся колонки за капремонт и содержание жилья.

   В Москве с первого числа следующего месяца поднимутся тарифы на коммунальные услуги. Цены вырастут на электричество, отопление, воду, газ, вывоз мусора и канализацию.

   Как пишут столичные медиа, повышение цен за коммунальные услуги вполне ожидаемое, тем более предыдущее подорожание как раз пришлось на 1 июля прошлого года. И хотя все показатели вырастут отдельно, средний рост составит примерно 15%, но конечная стоимость вряд ли достигнет того самого показателя в 15 процентов. Коснется рост коммунальных тарифов и остальные области РФ.

   Согласно предварительным расчетам, платежная ведомость для семьи из трёх граждан подорожает около 800 рублей.

   Максимально поднимется в цене горячая вода – до 312,5 рублей за один куб. Рост цены на холодную воду составит примерно 10% – до 65,77 рублей. Водоотведение будет стоить 51,62 рубля.

   Стоимость одной гигакалории составит 3738,37 рубля – это плата за отопление. Цена за один кубометр газа составит 9,71 рубля.

   Станет дороже и электричество. Если дом с газовой плитой, то один кВт/ч будет стоить 7,87 рубля. Зависит цена и от выбранного тарифа.

   Напомнили в столичной мэрии и о сохранении всех льгот по оплате коммунальных услуг: для этого соответствующие объемы финансирования заложены в городском бюджете. Объем таких денег равен 32,6 млрд. рублей.

   Отметим, что льготы на оплату ЖКУ полагаются 3,5 млн. жителей Москвы. Еще 650 тыс. москвичей получают субсидии.

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#москва #коммунальные услуги
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