За эти деньги сейчас можно купить свежий от 2025 года Land Cruiser 300.

Отечественные журналисты из «РГ», изучая предложения российских автомобильных классифайдов, нашли выставленный на продажу Toyota Land Cruiser 200, собранный в 2017 году, но находящийся в «музейном состоянии».

Локально легковой транспорт находится в Ставрополе. Причем читателя должен удивить миниатюрный буквально пробег двигателя. Это всего 10150 километров. Мотор у машины 4,6-литровый восьмицилиндровый, развивающий предельную мощность в 309 л.с.









Согласно пояснениям собственника, «Крузак» оснащен по первому разряду – то есть находится в максимальной комплектации, с полагающимися в таком случае холодильником, продвинутым климат-контролем, люком, акустикой, подогревом всех сидений и креслами с массажными блоками. Всего внедорожник «по штату» вмещает 5 человек.

Владелец указал, что помимо максимальной комплектации авто получило усиление в виде обработки корпуса машины керамикой, как и проведена операция с монтажом бронепленки – для уменьшения шансов получить сколы в самых уязвимых местах.









Японский внедорожник выставлен на продажу за 11,9 млн. рублей. Отметим, что за 12 млн. в 2025 году можно купить свежий Land Cruiser 300 текущего года выпуска.