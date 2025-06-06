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Madarator
На онлайн-площадке 8-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 200 продают за 12 млн рублей
За эти деньги сейчас можно купить свежий от 2025 года Land Cruiser 300.

    Отечественные журналисты из «РГ», изучая предложения российских автомобильных классифайдов, нашли выставленный на продажу Toyota Land Cruiser 200, собранный в 2017 году, но находящийся в «музейном состоянии».

   Локально легковой транспорт находится в Ставрополе. Причем читателя должен удивить миниатюрный буквально пробег двигателя. Это всего 10150 километров. Мотор у машины 4,6-литровый восьмицилиндровый, развивающий предельную мощность в 309 л.с.



   Согласно пояснениям собственника, «Крузак» оснащен по первому разряду – то есть находится в максимальной комплектации, с полагающимися в таком случае холодильником, продвинутым климат-контролем, люком, акустикой, подогревом всех сидений и креслами с массажными блоками. Всего внедорожник «по штату» вмещает 5 человек.

   Владелец указал, что помимо максимальной комплектации авто получило усиление в виде обработки корпуса машины керамикой, как и проведена операция с монтажом бронепленки – для уменьшения шансов получить сколы в самых уязвимых местах.



   Японский внедорожник выставлен на продажу за 11,9 млн. рублей. Отметим, что за 12 млн. в 2025 году можно купить свежий Land Cruiser 300 текущего года выпуска.  

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#toyota #land cruiser 30 #toyota land cruiser 200
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