Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Завод "Москвич" планирует выпускать автомобили с гибридной силовой установкой
В 2025 году гибридные автомобили самые модные.

   В текущий трехлетний период заводчане столичного автомобильного предприятия «Москвич» планируют приступить к сборке авто с гибридными силовыми установками. Новые машины позволят расширить актуальную линейку легковушек, состоящую на 2025 год из машин с бензиновыми моторами и транспорта, движущегося за счет электрической энергии. 

   О планах высшего менеджмента рассказал управляющий по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадим Пономарев в журналистском разговоре с сотрудниками «Известий».

   Как пояснил управленец, в ближайшие 24-36 месяцев фирма будет добиваться расширения модельного ряда, добавив несколько моделей с гибридными двигателями в различных классах. Получат новые силовые установки и седаны и внедорожники.



   На выступлении под названием «Стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта в столице», представитель «Москвича» поделился информацией о предстоящей машине с плагин-гибридным двигателем PHEC. Такой автомобиль способен заряжаться от внешней электросети.   

   Назвал Пономарев и характеристики литий-железо-фосфатной АКБ под наименованием LFP. Аккумулятор емкостью 54 А/ч с суммарным энергетическим запасом 19,7 кВт/ч. У батареи для работы в условиях холодного климата или жары есть собственная система охлаждения и подогрева. Готовое изделие весит порядка 170 кг.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#москвич #гибриды #гибридные автомобили #завод москвич
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung анонсировала флагманский складной смартфон Galaxy Z Fold 7
+
В Haval раскрыли отличия кроссоверов российской и китайской сборки
1
В Нижегородской области открыли первый в России завод по производству силикагелей
+
Colorful выпустит мини-ПК Smart 900 с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395
+
Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
+
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
3
Windows 11 25H2 будет замедлять процессор, когда пользователя нет за компьютером
5
Новый крупный самосвал от «КАМАЗа» испытали в режиме реальной эксплуатации
+
iFixit снижает оценку ремонтопригодности Nintendo Switch до 4 баллов
+
На портале наш.дом.рф появился уникальный идентификатор строящейся недвижимости
+
The Economist: Атака ВСУ на аэродромы РФ ставит Великобританию перед новым вызовом
+
Смартфон Galaxy Z Fold7 получит 8.2-дюймовый складной и 6.5-дюймовый внешний экраны
+
New York Times: США намерены отменить ограничения на добычу нефти на Аляске
1
В России планируют напечатать 1 млн кв. м жилья на 3D-принтерах
+
Logitech представила проводной набор Signature Slim Wired из клавиатуры и мыши
+
Курс Bitcoin не растёт, доходы майнеров снижаются, а сложность добычи достигла очередного рекорда
1
Nvidia выпустила промежуточный драйвер Game Ready 576.66 с некоторыми исправлениями в новых играх
2
Samsung готовит три складных смартфона к летнему анонсу
+
Для Cyberpunk 2077 анонсировано крупное обновление версии 2.3
3
Узбекистан представил глубоко модернизированный танк Т-64 с новой броней и двигателем
2

Популярные статьи

Какой процессор купить для игр в 2025 году — рейтинг CPU стоимостью до 20 тысяч рублей
5
История покупки оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4-3200
22
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
47
Очень краткий обзор игры Ziggurat 2
1
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
27
Почему я продал свою Xbox series S и переехал на легендарную Xbox 360
21
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
99
Что мы знаем на данный момент о Half-Life 3
10
Что будет с "Леста Игры" после суда - разбираю известную информацию
34
Как подготовить ваш компьютер к летнему периоду
14

Сейчас обсуждают

Картинка
10:37
На онлайн-площадке 8-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 200 продают за 12 млн рублей
guanokot
10:36
недавно была статья, что все эти основные тесты для нейросетей туфта, тк все крупные компании перед выпуском по многу раз тестируют свои нейронки специально на этих известных тестах и по многу раз пра...
Обновлённая нейросеть Google Gemini 2.5 Pro набрала более 86% в тесте GPQA Diamond
nonses84
10:35
Странно что не 6 гиг или даже 4...
Nvidia готовит бюджетную GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти
Владимир Кассалинский
10:34
Надо ещё посмотреть какой монитор у автора. Если отклик больше 5 мс, тогда плавности и не будет.
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
Anguy
10:33
Зачем кидаешь тесты в 4к. Кинь хотя бы в 2к
5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем отдать кучу денег за новую мощную видеокарту
Baron_05
10:28
Про кнопки контроллера именно так и проходят тендеры и закупки. Просто делают техзадание максимально ублюдское, чтобы кто надо только справился
Графический драйвер AMD версии 25.6.1 добавляет поддержку RX 9060 XT и расширяет список игр с FSR 4
Картинка
10:25
Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
Александр
10:16
Ой, а чего это вдруг? Маск проявил свою истинную натуру радетеля за полёт на Марс и человечество? А может просто обидели суслика, написяли в норку?))
Всего за день Tesla потеряла около $150 млрд от своей стоимости
beltar
10:06
Из моей логики ты такой же спец, как Дырка Бублика.
Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р
Александр Еркин
10:05
Кадыров тауэр
В Москве начали строить самый высокий жилой небоскреб России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем