В 2025 году гибридные автомобили самые модные.

В текущий трехлетний период заводчане столичного автомобильного предприятия «Москвич» планируют приступить к сборке авто с гибридными силовыми установками. Новые машины позволят расширить актуальную линейку легковушек, состоящую на 2025 год из машин с бензиновыми моторами и транспорта, движущегося за счет электрической энергии.

О планах высшего менеджмента рассказал управляющий по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадим Пономарев в журналистском разговоре с сотрудниками «Известий».

Как пояснил управленец, в ближайшие 24-36 месяцев фирма будет добиваться расширения модельного ряда, добавив несколько моделей с гибридными двигателями в различных классах. Получат новые силовые установки и седаны и внедорожники.









На выступлении под названием «Стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта в столице», представитель «Москвича» поделился информацией о предстоящей машине с плагин-гибридным двигателем PHEC. Такой автомобиль способен заряжаться от внешней электросети.

Назвал Пономарев и характеристики литий-железо-фосфатной АКБ под наименованием LFP. Аккумулятор емкостью 54 А/ч с суммарным энергетическим запасом 19,7 кВт/ч. У батареи для работы в условиях холодного климата или жары есть собственная система охлаждения и подогрева. Готовое изделие весит порядка 170 кг.