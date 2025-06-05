Ранее Вашингтон обещал эти важнейшие детали отдать ВСУ.

Команда текущего американского главы государства решила отказаться от намерений отправить важнейшие компоненты зенитных ракет на Украину. И теперь взрыватели производства США, изначально предназначенные для нужд украинских подразделений ПВО, направляются в армию Соединенных Штатов. О смене вектора благосклонности текущей вашингтонской администрации с Украины на собственные нужды рассказывается в свежей публикации The Wall Street Journal.

По сведениям журналистов газеты, специалисты Пентагона написали уведомительное письмо в Конгресс, когда проинформировали американских парламентариев о том, что взрыватели для сухопутных зенитных ракет, которые так нужны Украине для перехвата воздушных дронов, теперь вместо украинских военных получат соответствующие подразделения ВВС Североамериканского государства, ведущие службу на Ближнем Востоке.

Ещё ранее руководство американской армии проинформировало комитет Сената по ВС о том, что взрыватели нужны соответствующим подразделениям в рамках «неотложной помощи», о чем написали репортёры РИА Новости.

Как резюмировали в новостной заметке зарубежной газеты, тем самым текущие действия Вашингтона прямо говорят, что Дональду Трампу и его ближайшим соратникам нет особого дела до актуальных потребностей Украины.