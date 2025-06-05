В 2025 году Тейлор Свифт пришлось уступить место "королеве ИИ".

Музыкант Тейлор Свифт была свергнута с вершины самой молодой в мире женщины-миллиардера, состояние которой было заработано, а не унаследовано. Новым флагманом-миллиардером среди таких молодых женщин стала Люси Го, о чем рассказали журналисты издания Forbes.

Специалисты экономической газеты указали, что богатство на Го свалилось неожиданно, вызванное всплеском интереса к ИИ.

Так, Го, чьим железным конем в путешествии на работу является электроскейт, заработала 1,3 млрд. долларов, что делает девушку участником списка самых богатых женщин Североамериканского государства. О том, что титул у Го абсолютно заслужен, свидетельствует рыночная стоимость компании Scale AI. Именно эта фирма, основанная в сотрудничестве с Александром Вангом в 2016 году в 21 год, помогла героине новости сказочно разбогатеть.

Известно, что Го является жительницей США во втором поколении, ставшей таковой после переезда в Соединенные Штаты родителей девушки, выбравших в качестве места жительства округу Сан-Франциско. Что интересно, будущая миллиардерша не смогла доучиться до конца в университете Карнеги-Меллона, забросив учебу после выигрыша гранта в 100 тыс. долларов от инвестора Питера Тиля. В 2015 году будущая основательница Scale AI стала работать в Quora, где завела знакомство с Вангом, а после устроилась в Snapchat на должность дизайнера. После в Scale AI стала управлять командой дизайнеров, но была уволена, но 5% долю в организации сохранила. Сама же фирма занята маркировкой данных для OpenAI и Alphabet, необходимых для самообучения фирменных чат-ботов.

В своём интервью Го рассказала, что даже в отпуске она не менее 8 часов посвящает работе, а её особой страстью является коллекционирование продукции, связанной с покемонами: игрушек, картин, одежды и обуви.

Напомним, что Свифт всё равно самая богатая среди женщин-музыкальных исполнителей, заработавшая 1,6 млрд. долларов. А самой богатой женщиной «вне категорий» является Диана Хендрикс, занятая в сфере кровли, сайдинга и окон. Богатство гражданки США эквивалентно 22 млрд. долларов.