Американский президент очень сильно хочет, чтобы высшее учебное заведение было вне политики.

Дональд Трамп, как глава Соединенных Штатов, распорядился ограничить въезд для зарубежных граждан-абитуриентов Гарварда, как и решивших принять участие в программе обмена. Об этом можно прочитать в особой прокламации, содержание которой опубликовано на сетевом портале Белого дома.

Так полтора месяца назад чиновники министерства образования Североамериканского государства распорядились лишить Гарвардский университет финансирования в размере 2,2 млрд. долларов в форме грантов. А несколько недель назад федеральная руководительница ведомства по внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично объявила, что стены учебного заведения теперь закрыты для зарубежных студентов. Правило касается и тех, кто уже учится в ВУЗе. Теперь иностранцам предстоит продолжить свое обучение в других заведениях.





В Гарварде по сведениям BBC, в 2025 году училось около 700 иностранных студентов, что составляет примерно одну треть от всех учащихся.





Указано, что довольно жесткое решение Белый дом принял для усиления национальной безопасности.

По поводу действий администрации американского президента высказались и в самом Гарварде, где представители престижнейшего учебного заведения заявили, что Трамп действовал максимально «незаконно», а зарубежные студенты будут защищены.