Если жертва мошенничества, вынужденная заложить вещь в ломбард из-за давления аферистов, подаст заявление в полицию и добьется соответствующего решения суда, то ломбард должен бесплатно вернуть вещь и остаться без дохода.

Представители бизнеса, занятого в ломбардной деятельности, рассказали, что им приходится возвращать вещи бесплатно, если передача последних в ломбард была осуществлена под давлением преступников. Такими сведениями с журналистами «Известий» поделились сами бизнесмены и участники организаций: НОЛ, Ассоциации развития ломбардов и РАЛ.

Так аферисты действуя по различным мошенническим схемам, добиваются того, что российские граждане относят ценности в ломбарды: всё для перевода таких объектов в цифровую или бумажную денежную массу, которую различными способами отправляют преступникам. На выходе получается, что ломбарды становятся невольными соучастниками киберпреступлений. И в случае, если потерпевший составил письменное заявление в отдел полиции, то правоохранительные органы с полным правом могут забрать вещи из ломбарда, если так решит суд и вынесет соответствующее постановление. Получается, что ломбард остался и без денег за вещь, и без самой вещи.









И хотя на июнь 2025 года таких случаев слишком мало по всей России (не превышая 30-ти), для представителей ломбардного сообщества тенденция слишком опасна, так как большинство ломбардов слишком маленькие бизнес-организации. Такие данные сообщила прямой представитель Ассоциации развития ломбардов Мария Поспелова.

Сейчас обращение ассоциации находится в полиции, Генпрокуратуре, Банке РФ и ФПП. Ломбардисты просят изменить отечественное законодательство – всё с целью защитить свою непосредственную коммерческую деятельность. В качестве аргумента предприниматели указали, что их работники на самом деле не знают, находятся ли граждане, которые закладывают вещь, под влиянием мошенников или принесли вещь по своей воле.