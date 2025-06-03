А вот придумать работающие гиперзвуковые ракеты авиационного типа в США до сих пор не способны.

Армия североамериканского государства пополняет запасы собственных арсеналов вооружением и военной техникой беспрецедентными для текущего времени темпами. О соответствующих актуальных подвижках в Вооруженных силах Соединенных Штатов проинформировал своих подписчиков руководитель США Дональд Трамп посредством поста в соцсети Truth Social.

Как пояснил американский президент, у него состоялся отличный разговор с высшими управленцами ВС Штатов. Иностранный политик дополнительно подчеркнул, что в национальной армии накапливается вооружение темпами, которые до Трампа просто отсутствовали, — таковы примерные слова зарубежного лидера, приведенные российскими журналистами из РИА Новости.

Испытание новейшей ракеты JSM способом авиационного запуска с борта F-35





Но не всё так радужно в вооруженном строительстве в США. По данным западных медиа, федеральному бюджету пришлось потратить в течение последних трёх лет не менее 6 млрд долларов американских налогоплательщиков на цели, «способствующие набору и удержанию военных».

В СМИ указали, почему приходится для сохранения количества американских военнослужащих прибегать к таким экстраординарным мерам: всё дело в запуске компании по привлечению добровольцев для службы в Армии, которые не торопятся себя связать с национальными ВС в силу различных причин.