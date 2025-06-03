Чем больше давят на Москву, тем сильней Россия становится. И на Западе это отлично понимают.

Большим политикам и экономистам Евросоюза с наибольшей вероятностью вряд ли хватит времени для конструирования нового пакета антироссийских рестрикций к дате начала саммита «Большое семерки», старт которого намечен на вторую половину июня. Такие сведения приводят журналисты газеты EUobserver, получившие соответствующие анонимные комментарии дипломатов ЕС.

Одновременно источники издания указали, что обсуждение потенциальных санкций против РФ всё ещё продолжается. В российском МИД прокомментировали текущие события, заявив, что в Москве в случае введения в действие новых рестрикционных антироссийских мер ответят зеркально: наиболее выгодным для РФ способом.





Отметим, что в американском парламенте в его верхней палате местные сенаторы оказывают беспрецедентное давление на Дональда Трампа: с целью побудить американского президента утвердить «драконовский» пакет санкций с 500% тарифными пошлинами на страны, покупающие российский энергетический экспорт.

Подчеркнем, что страны, которым наиболее интересны отечественная нефть и газ – это дружественные Москве Китай и Индия.