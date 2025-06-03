Фонд помощи имени Гейтса должен быть закрыт к 31 декабря 2045 года.

Создатель всемирно известной корпорации Microsoft американский гражданин Билл Гейтс хочет существенную часть своих богатств инвестировать в развитие африканских государств. Такие сведения бывший бизнесмен озвучил лично в рамках мероприятия под названием Африканский союз.

Гейтс привлек внимание к своему прошлому заявлению, где указал на то, что два ближайших десятилетия его состояние будет конвертировано в благотворительную детальность. Журналисты РИА Новости привели слова бывшего руководителя Майкрософт, сказавшего, что большая часть богатств общественного деятеля должна быть оставлена в Африке, как способ, который усилит возможности африканцев противостоять актуальным вызовам.





Обозначил в своем выступлении Гейтс и основные целевые объекты своих трат. Такими целями будут медицинская сфера и благосостояние народов, населяющих черный континент.

В первых числах мая стало известно, что Гейтс в течение ближайших 20 лет израсходует свое состояние до нуля на благотворительность посредством основанного мультимиллиардером фона Gates Foundation. Фонд должен просуществовать до 31 декабря 2045 года.

И согласно апрельским данным, прямые наследники Гейтса, такие как его дети, получат от отца менее 1% денег из богатства бывшего предпринимателя. Согласно пояснениям главы семьи, у его детей отличное воспитание, как и прекрасное образование, но слишком большие деньги навредят им.