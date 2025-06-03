Голый популизм и ничего прочего: ведь если Россия решит ответить чисто экономически, то будет больно не только лишь в Вашингтоне.

Сенаторы от республиканцев и демократов с большой радостью желают дождаться нового пакета санкций против РФ, а действия, которые приближают потенциальное событие, усиливаются. Об этом рассказывается в свежей публикации The Hill.

На 1 июня 2025 года уже известно, что как минимум 80 американских сенаторов из 100 подписались под документом с санкциями. По данным сенатора Джона Тьюна, законопроект усиленных рестрикций может быть принят к рассмотрению уже в ближайший месяц. Так парламентарий прокомментировал сегодняшний настрой Белого дома, в котором озвучил данные о том, что в Овальном кабинете верят в сделку Соединенных Штатов с Россией, но в Сенате совсем другого мнения.

Согласно пакету, для РФ предусмотрены самые жесткие санкции, которые коснутся части основных партнеров Москвы в области торговли, покупающих уран, нефть и газ, как и другие товары. Для них предусмотрены 500% тарифы. К таковым относятся КНР и Индия, выкупающие у российского государства 70% нефтегазового ассортимента.









Одновременно в издании указали на то, что Трамп не торопится с новым потенциальным законом, не слишком сильно беспокоясь о мнении критикующих его оппонентов. Об этом заявил Чак Шумер, возглавляющий демократическое меньшинство в палате сенаторов. По его мнению рестрикции, если будут проголосованы, станут «разящим молотом» для РФ.

Отметим, что как может одобрить введение новых санкций Трамп как политик и бизнесмен, если даже 140% пошлины против Китая по итогу обернулись практически полным откатом на стартовые позиции за очень короткий промежуток времени. И как было написано выше, Пекин наряду с Дели являются главными покупателями энергетического экспорта РФ. Как и закупают российские нефть и газ и союзники США тоже. Поэтому 47-й президент Штатов и не торопится.