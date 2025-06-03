Единственный в своем роде российский объект не выдержал конкуренции с канатной дорогой Воробьевых гор.

Это не первая такая инициатива в истории московского монорельса: еще в 2018 году предлагалось проект превратить в классический парк, сделав доступ наверх. После набрала ход инициатива о полном демонтаже объекта. На май 2025 года московская мэрия снова задумалась о переосмыслении использования воздушной инфраструктуры, трансформировав её в пешеходную прогулочную зону по типу воздушного парка.

Так при посещении сетевого ресурса «Активный гражданин» жители Москвы могут стать участниками голосования о строительстве воздушного парка вместо монорельса, расположенного в северо-восточной части столицы. Такие данные указаны на официальном портале московского мэра.

И если результаты онлайн-голосования будут признаны удачными, историческую конструкцию транспортёрной инфраструктуры оставят без изменений, лишь усилив несущие конструкции и сделав более современными инженерные коммуникации под ней. Для напоминания о первоначальном назначении «воздушного парка» строители сохранят несколько вагонов.









Сам же парк будет представлять собой периметр с аллеями, точками общепита с беговой дорожкой и прогулочными треками. Дополнительно территорию «подсветят» и установят достаточное для общественной безопасности количество видеокамер. Для самокатчиков въезд на 6-метровую высоту, где будет расположен парк, запретят.

Одновременно столичные чиновники ожидают, что парк станет необычной достопримечательностью столицы. До нового проекта в Москве ещё не было круглогодичной и круглосуточной прогулочной зоны высотного характера, хотя в ряде зарубежных городов такая инфраструктура явление довольно обычное. В Сеуле вместо автомобильной трассы по типу эстакады устроили парк «Скайгарден», аналогичный объект, в основе которого лежит заброшенная железнодорожная линия, имеется и в австралийском Сиднее.





Источник: портал "Активный гражданин"

Специалисты московской мэрии считают, что монорельс уже сильно изношен, не отвечает современным транспортным вызовам и нуждается в крупном обновлении. Тем более спрос на поездку по монорельсовой линии упал всего до 2 тыс. пассажиров в день, существенная часть из которых – туристы. В качестве сравнения приводится канатная дорога на Воробьевых горах с её порядка 8 тыс. пассажиров в сутки.

Напомним, что данную линию на Северо-Западе Москвы возвели 21 год назад. В схеме столичного внеуличного транспорта она обозначается веткой №13. Линия соединяет между собой станции «Тимирязевская» и «Улицы Сергея Эйзенштейна».

Отметим, что московский монорельс является в России единственным в своём роде.