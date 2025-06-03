Пробить трехступенчатый свод укрытий по силам только современным ракетам со специальной проникающей частью.

В сети Интернет набрали много просмотров свежие кадры с заброшенной воздушной гавани военного назначения под названием Смирных.

Аэродром на Сахалине построили инженеры ещё японской императорской армии, соорудившие посадочный квадрат со сторонами 500 метров, рулёжные дорожки и предназначенные для самолётов стоянки.





После победы в ВОВ территория перешла под контроль Советского Союза и спустя 21 год после капитуляции официального Токио в 1966 году аэропорт восстановили, подспудно модернизировав взлётно-посадочную полосу пристройкой ещё одной, но длины в 2 километра. Спустя некоторое время её общую длину увеличили еще на 500 метров.

Автор снимков фотограф Лана Сатор

Сам аэропорт ориентирован был на взлёт и посадку истребительной авиации, для укрытия которой советские инженеры решили построить ЖБУ с быстрым въездом и выездом при помощи веерных дорожек.

Вот так выглядел самолёт, пока ещё был целым. В кадре МиГ-23МЛД. Иллюстрационное фото.

Известно, что воздушная гавань использовалась военной авиацией СССР, а позднее и независимой Россией с 1945-го по 1994 годы с базированием 528-го авиационного полка.

На кадрах с мест видны два МиГ-23 в различном оснащении: боевом и учебно-тренировочном, состоящим из сдвоенной кабины, предназначенной для размещения обучаемого и инструктора.

Что интересно, аэродром функционировал некоторое время и после 1994 года, поддерживаемый в охраняемом состоянии специальной комендатурой. На апрель 2025 года воздушная гавань с военной точки зрения полностью бесполезна.