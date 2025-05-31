У машин класса премиум неожиданно лидирует китайский Tank, среди машин сегмента люкс на первом месте находится британский Rolls-Royce.

Сетевые аналитики специализированного агентства «Автостат» изучили множественные данные последних четырех месяцев и установили, что за эти 120 дней в пределы России импортеры ввезли 27 тыс. новых легковых машин премиум- и люкс- классов. В сравнении с предыдущими месяцами 2024 года зафиксировано 56% проседание.

Согласно аналитической выкладке за прошлый год, подсчитанной с января по апрель включительно, в РФ было ввезено 61 тыс. дорогих машин. В 2025 году больше всего экземпляров представил ank, ввезший в Россию 8300 таких авто. При сравнении с прошлым годом такие показатели китайкой марки подросли на 4%.

Второе место за собой застолбила немецкая марка BMW, чьи поставщики доставили в РФ 4 тыс. машин. На третьем месте расположился германский Mercedes-Benz со своими 2300 единицами. У автомарок ФРГ зафиксирован 16% и 10% провал соответственно.

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На четвертом и пятом местах разместились «китайцы» – Lixiang и Exeed. Обвал у обеих предельно критический, установившийся на 83% и 90% показателях.

Флагманами по количеству ввезенных единиц в Россию среди брендов уровня люкс стали Rolls-Royce и Bentley. У первого показатели четырех месяцев начала года при сравнении с прошлогодним периодом выросли на 12%. А вот второй производитель снизил объем поставок, упав на 8%. Почётное третьи и четвертое места остались за итальянскими автомарками – Lamborghini и Ferrari с их 42-я и 39-я машинами соответственно.