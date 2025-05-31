Большинство из зарубежных граждан поедут смотреть красоты Москвы и Санкт-Петербурга.

Ближайшим летом ожидается сезонный наплыв иностранных путешественников в РФ. И по прогнозам аналитиков туристической индустрии России, показатели этого года на 20-25% превысят прошлогодние показатели. Так с июня по август пределы российского государства могут посетить до 850 тыс. зарубежных граждан, рассказывается в актуальной публикации ТГ-канала «Ассоциация туроператоров РФ».

Аналитики организации отмечают, что ниша организованных экскурсий может подскочить в диапазоне от 20 до 25 процентных пунктов. А всего с целью деловых или туристических визитов в РФ приедут до 850 тыс. туристов.

Согласно свежим прогнозам экспертов АТОР, опубликованных на портале ТАСС, примерно 65% иностранных гостей прибудет из Китая. Ближневосточных туристов из СА, ОАЭ и иных арабских государств, расположенных рядом с Персидским заливом, ожидается на уровне 18%. На третьем месте путешественники из Ирана с 8 процентными пунктами. Пятые в списке индийские туристы и жители Юго-Восточной Азии.

Одновременно корреспонденты РГ рассказали, что растущая привлекательность РФ для жителей Азии и Ближнего Востока связана с ростом количества межгосударственных авиарейсов в РФ из этих стран.