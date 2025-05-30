Многие самолёты перевозчика были закуплены вовне страны, поэтому после ввода авиасанкций обслуживать их стало практически невозможно.

Самая большая частная компания РФ в области авиаперевозок стала отказываться от рейсов из-за проблем с запчастями к действующему авиапарку. Речь идёт о S7 Airlines, известной также под именем «Сибирь». Руководство последней отказалась от рейсов в Москву из Новокузнецка, как и отменила перелёты на других маршрутах: всё из-за возникших сложностей с доставкой запасных деталей для собственного авиапарка. Об этом рассказал областной кемеровский начальник Илья Середюк в рамках ответов по прямой линии.

Губернатор заявил, что многие самолёты «Сибири» были приобретены у иностранных производителей, поэтому их обслуживание вещь достаточно трудная. В особенности с введением авиасанкций. Поэтому управленцы коммерческой организации запаслись терпением и более бережно относятся к ещё способным осуществлять пассажирские перевозки лайнерам, ожидая поставки запасных частей в рамках«альтернативных решений».









Так изучив специализированные сетевые ресурсы, посвященные авиации, в частности небезызвестный Flightradar24, можно с определенной точностью установить, что в S7 Airlines парк составляет 104 активных воздушных лайнера. Причем 68 бортов относятся к Airbus.

Одновременно ознакомившись с данными российской печати от ноября 2024 года, можно установить, что как минимум 31 лайнер серии A320/А321neo выведены из обращения с возрастом от 3 до 7 лет. А именно эти воздушные судна с силовыми установками Pratt & Whitney на 30% составляют авиапарк компании. Аналогичные проблемы затронули и самолёты линеек А321neo и A320neo в общем количестве 13 единиц, находящихся без движения с 2023 года. И при наступлении 2024 года перевели в резерв 18 машин A320neo, находящихся в Домодедово и Толмачево.