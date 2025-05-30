Оправдана ли покупка новинки, когда на рынке уборки есть качественные модели пылесосов в 3 раза дешевле представленного образца, но без ножек?

Dreame презентовала в РФ две разновидности пылесосов – робота и вертикальную модель. И оба варианта китайской фирмы, представленные на обозрение, являются флагманами в деле уборки. А по утверждению специалистов компании, модель Dreame X50 Ultra Complete ещё и первый в мире роботизированный пылесос с выдвижными ногами ProLeap. Благодаря такой конструкции для самоходного устройства ступени и пороги высотой до 6 см теперь не являются непроходимыми. И как только необходимость в ножках исчезает, робот их самостоятельно прячет.

По задумке конструкторов такое решение позволит роботу самостоятельно справиться с преодолением направляющих в межкомнатном пространстве и сложных порогов, как и при уборке под некоторыми моделями обуви. Умеет пылесос и подстраиваться под «низкие потолки» – под кроватью или под низкой мебелью. Благодаря функции VersaLift, автоматически опуская или подымая датчики и лидары девайса.

Максимальная мощность всасывания устройства 20 000 Па. Что интересно, внедрив в «Ультру» решения на основе ИИ, удалось добиться распознавания до 200 различных предметов, в том числе экскрементов домашних питомцев.





Робот может похвастать выдвижными швабрами и щетками, успешно борющимися с загрязнениями в углах и под низкой мебелью. Устройство поставляется вместе со станцией PowerDock, умеющей самоочищаться, стирать швабры горячей жидкостью и и впоследствии их сушить, как и выполнять опорожнение контейнеров.

Единственный отрицательный момент в пылесосе при первом взгляде со стороны – это совершенно негуманная стоимость в размере 150 тыс. рублей. Уменьшив эту сумму в 3 раза можно купить пылесос другого китайского бренда Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro с функцией влажной уборки.