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Madarator
На вооружении российских вертолётов появились новые боеприпасы – ракетодроны "Дань-М"
В "прошлой жизни" реактивный дрон «Дань-М» был реактивной мишенью для тренировки и проверки ПВО, переделанный специалистами ВКС РФ в боеприпас.

   Отечественные инженеры по авиационному вооружению переделали воздушную мишень с реактивным двигателем в ракетодрон с боевой начинкой. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Военный осведомитель», показав военно-транспортный вертолёт Ми-8 принадлежности ВКС России, запускающий новый для вертолётов боеприпас.


   Как объяснили российские авиационные эксперты, «вторая жизнь» беспилотной реактивной мишени «Дань-М» позволяет относительно дешево получить корректируемую ракету по типу дрона, имеющую скорость, превышающую таковую у классического беспилотника (200-300 км/ч), перемещающегося в воздушном пространстве при помощи стандартного толкающего или тянущего винта. Дешевизна разработки заключается в том, что запуск боеприпаса заметно дешевле, чем старт обычной управляемой ракеты с борта самолёта, тем более часть готовых изделий не нужно изготавливать с чистого листа, так как их запас есть на военных складах российских вооруженных сил.


Скриншот с видео с переделанным из мишени в дрон учебным образцом 


   Отметим, что до «воскрешения» данный БЛА использовался как имитатор крылатых ракет и реактивной авиации в рамках учений ПВО и боевой авиации. Теперь беспилотник с продолжительностью полёта больше часа и скоростью до 750 км/ч способен подыматься в воздух до высот от 50 до 9000 метров, неся боевую часть больше 50 кг. 


Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

   Отметим, что ранее по подобному пути пошли украинские военные, сделавшие из обновленного ракетного дрона Ту-141 «Стриж» свой управляемый боеприпас. 

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#вкс рф #ми-8 #дрон дань-м #ракетодрон #управляемое вооружение вертолётов
Источник: t.me
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