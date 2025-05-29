В "прошлой жизни" реактивный дрон «Дань-М» был реактивной мишенью для тренировки и проверки ПВО, переделанный специалистами ВКС РФ в боеприпас.

Отечественные инженеры по авиационному вооружению переделали воздушную мишень с реактивным двигателем в ракетодрон с боевой начинкой. Соответствующее видео разместил ТГ-канал «Военный осведомитель», показав военно-транспортный вертолёт Ми-8 принадлежности ВКС России, запускающий новый для вертолётов боеприпас.





Как объяснили российские авиационные эксперты, «вторая жизнь» беспилотной реактивной мишени «Дань-М» позволяет относительно дешево получить корректируемую ракету по типу дрона, имеющую скорость, превышающую таковую у классического беспилотника (200-300 км/ч), перемещающегося в воздушном пространстве при помощи стандартного толкающего или тянущего винта. Дешевизна разработки заключается в том, что запуск боеприпаса заметно дешевле, чем старт обычной управляемой ракеты с борта самолёта, тем более часть готовых изделий не нужно изготавливать с чистого листа, так как их запас есть на военных складах российских вооруженных сил.





Скриншот с видео с переделанным из мишени в дрон учебным образцом





Отметим, что до «воскрешения» данный БЛА использовался как имитатор крылатых ракет и реактивной авиации в рамках учений ПВО и боевой авиации. Теперь беспилотник с продолжительностью полёта больше часа и скоростью до 750 км/ч способен подыматься в воздух до высот от 50 до 9000 метров, неся боевую часть больше 50 кг.





Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Отметим, что ранее по подобному пути пошли украинские военные, сделавшие из обновленного ракетного дрона Ту-141 «Стриж» свой управляемый боеприпас.